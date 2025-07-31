İran'dan ABD'ye Müzakere Koşulu: Savaş Zararlarını Karşılayın

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin müzakere öncesi İran'ın 12 gün süren savaştaki zararlarını karşılaması gerektiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer müzakerelere ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Tahran yönetiminin Trump yönetimiyle müzakerelerin yeniden başlaması için tutumunu sertleştirdiğini ve yeni şartlar belirlediğini anımsatan Arakçi, "ABD, nükleer müzakereler başlamadan önce 12 gün süren savaşın zararlarını karşılamayı kabul etmelidir" dedi.

Müzakerelerin ortasında İran'a saldırıldığını söyleyen Arakçi, "Gelecekte bu saldırının tekrarlanmayacağına dair garanti vermeliler. Onlardan gerçek güven artırıcı adımlar bekliyoruz" diye konuştu.

Arakçi, Trump'ın İran'dan sıfır zenginleştirme talep ettiği sürece herhangi bir anlaşma olmayacağını vurgulayarak, "Şu anda Avrupalılarla müzakere etmek için bir sebep yok, çünkü ne yaptırımları kaldırabilirler ne de yapabilecekleri başka bir şey var. Eğer yaptırımların geri getirilmesi mekanizmasını aktif ederlerse, bu onlar için yolun sonu demektir" ifadelerini kullandı.