İran'dan ABD ve İsrail'e açık tehdit: Pişman edeceğiz

Güncelleme:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD ve İsrail'in son askeri hamlelerinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın savaşı başlatan taraf olmadığını savundu ve ülkesinin "maliyeti ne olursa olsun" karşılık vereceğini söyledi ve "altı bin yıllık medeniyetimizi maliyetine bakmaksızın şiddetle savunacağız. Düşmanlar yaptıkları yanlış hesaplamadan dolayı pişman olacak." dedi.

  • İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, İran'ın son üç yüzyıldır hiçbir savaşı başlatmadığını ve Silahlı Kuvvetlerinin savunma dışında saldırıda bulunmadığını söyledi.
  • Ali Laricani, İran'ın ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazır olduğunu ve altı bin yıllık medeniyetini maliyetine bakmaksızın savunacağını belirtti.
  • Ali Laricani, düşmanların yaptıkları yanlış hesaplamadan dolayı pişman olacaklarını ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD ve İsrail'in son askeri hamlelerinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölgedeki tansiyonun hızla yükseldiği bir dönemde konuşan Laricani, İran'ın çatışmayı başlatan taraf olmadığını savundu.

"SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK"

Laricani, İran'ın son üç yüzyıldır hiçbir savaşı başlatmadığını belirterek, "Son 300 yılda olduğu gibi bu savaşı da biz başlatmadık. Silahlı Kuvvetlerimiz savunma dışında hiçbir saldırıda bulunmadı" dedi.

"PİŞMAN OLACAKLAR"

Açıklamasında kararlılık vurgusu yapan Laricani, İran'ın tarihine ve köklü medeniyetine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"İran, ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazırlanmış durumda. Kendimizi ve altı bin yıllık medeniyetimizi maliyetine bakmaksızın şiddetle savunacağız. Düşmanlar yaptıkları yanlış hesaplamadan dolayı pişman olacak."

Elif Yeşil
Haberler.com
