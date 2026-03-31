İran'dan ABD'ye Hark Adası tepkisi: 'Cehennemden kimse evine geri dönmez'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD'nin Hark Adası'na çıkarması hakkında açıklamalarda bulundu. Arif, Trump'ın asker gönderme kararının sadece kendi yetkisi olduğunu ancak askerlerin geri dönüşlerini kontrol edemeyeceğini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD'nin Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu. Arif, "Trump yalnızca asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz. Çünkü cehennemden kimse evine geri dönmez" ifadelerini kullandı.