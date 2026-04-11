İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 'Önce İsrail diyenlerle anlaşma sağlanmayacak'

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, sanal medya hesabından Pakistan'da gerçekleştirilecek İran-ABD müzakereleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Arif, "Eğer İslamabad'da 'önce ABD diyenlerin temsilcileriyle' müzakere edersek dünya için faydalı bir anlaşmaya ulaşılması mümkün olabilir. Ancak 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak" ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanamaması halinde ülkesinin savunmasını kararlı şekilde sürdüreceğini belirten Arif, bunun dünya için daha maliyetli bir durum olacağını söyledi.

