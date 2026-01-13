İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
İran'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 646 olduğu ve 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 646 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya