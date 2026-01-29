İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 373'e yükseldi
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 6 bin 373 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 42 bin 486 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya