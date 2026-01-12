İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), son iki haftada Iran'daki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere toplamda 538 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, 10,600'den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
