Haberler

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), son iki haftada Iran'daki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere toplamda 538 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, 10,600'den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 538' yükseldiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere 538 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'ya damga vuran an

El Clasico'ya damga vuran görüntü
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Maliye, 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı

Bakan Şimşek düğmeye bastı! Bu hileyi yapanlara resmen ceza yağdı
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Süper Kupa'ya damga vuran an

El Clasico'ya damga vuran görüntü
Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması

Hadise'nin destek paylaşımına tepki beklemediği bir isimden geldi
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!