İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 2'ye yükseldi
İran'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 2 olarak güncellendi. Ayrıca, 26 bin 752 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 2'ye yükseldiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 5 bin 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 26 bin 752 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
