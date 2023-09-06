İran'da yolcu otobüsü kazası: 5 ölü, 25 yaralı

İran'ın Mazenderan eyaletinde bir yolcu otobüsü seyir halindeki araçlara çarptı, 5 kişi hayatını kaybetti ve 25 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

İran'ın kuzeyinde yer alan Mazenderan eyaletinde bir yolcu otobüsünün seyir halindeki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Mazenderan Kriz Yönetimi Başkanı Hüseyin Ali Muhammedi Şirkolahi, Sevadkuh yolunda bir yolcu otobüsünün yol açtığı kazanın çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden olduğunu söyledi.

Şirkolahi, "Yolcu otobüsünün otomobillere çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı." dedi.

Bölgedeki hastanelere kaldırılan 25 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirten İranlı yetkili, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.