İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran devlet televizyonu, ABD ve İsrail saldırılarında Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini'nin öldürüldüğünü duyurdu. Hafta başındaki saldırılarda ise Ali Laricani ve İsmail Hatip hayatını kaybetmişti.

İran devlet medyası, Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, Naini'nin ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.

Naini ölümünden önce yayınlanan son röportajında savaş koşullarında da füze üretmeye devam ettiklerini belirterek "Savaş ancak savaşın gölgesi ülkenin üzerinden kalktığında sona ermeli" demişti.

İRAN'DA PEŞ PEŞE SUİKASTLAR

Öte yandan hafta başında düzenlenen saldırılarda üst düzey isimler de hedef alınmıştı. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in de aynı saldırı dalgasında hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'da öldürülen siyasiler

  • Dini lideri Ali Hamaney
  • Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani
  • Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani
  • Savunma Bakanı Ali Nasırzade
  • İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İran'da öldürülen komutanlar

  • Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi
  • Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur
  • Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani

CAN KAYBI GİDEREK ARTIYOR

Bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlediği ve bu süreçte aralarında dönemin dini lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu yaklaşık bin 300 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

İran ise buna karşılık olarak İsrail'in yanı sıra ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

RUSYA İRANI FEDA ETMEZ USA DUN KURULDU YARINI BELLI DIIL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti

Bir anlık dikkatsizlik dev savaş gemisinin konumunu ifşa etti
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor!
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dikkat çeken "euro" teklifi