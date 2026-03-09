Haberler

İran'ın yeni lideri seçildi

İran'ın yeni lideri seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in hava saldırısında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'den sonra liderlik makamına Mücteba Hamaney'in seçildiğini açıkladı.

İRAN'da Uzmanlar Meclisi, ABD- İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'den sonra liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in 'ezici oy çoğunluğuyla' seçildiğini bildirdi.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney'i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti'nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur" ifadeleri kullanıldı.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU VE İRAN ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA

İran basını, Genelkurmay Başkanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaları yayımladı. Ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yeni liderin komutası altında, ülkeyi düşmanlara karşı korumaya devam edecekleri belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

Yeni liderini açıklayan İran, düşmanın can damarını yerle bir etti
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Savaş piyasaları fena vurdu! Tarihi rekor geldi
Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar

Tarihi galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olmayacağım
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran'da tüm bölgenin hayatını tehlikeye atacak saldırı
Ordusu İran'dayken Trump golf oynadı

Trump'ın bu görüntülerine tepki yağıyor
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
'Savaş ne zaman bitecek' diye soruldu, Trump topu taca attı

"Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret

Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret