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İran'da uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

İran'da uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi
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İran, batı hava sahasının kapatılmasının ardından ülke genelinde tüm uçuşları ikinci bir duyuruya kadar iptal etti.

İRAN'da batı hava sahasının kapatılmasının ardından ülke genelinde tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

İran basını, İran Havalimanları Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayımlanan NOTAM doğrultusunda, ülkenin batı hava sahasının kapatılması nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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