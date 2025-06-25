İran'da İsrail Saldırılarında 627 Can Kaybı, 4.870 Yaralı

İRAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 627 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 870 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran Devlet Televizyonu, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin konuyla ilgili açıklamasını duyurdu. İsrail'in ülke genelinde düzenlediği saldırılarda 627 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının 4 bin 870'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, en fazla can kaybı ve yaralanmanın Tahran ve Kirmanşah'ta olduğu, Huzistan, Loristan, İsfahan, Merkezi, Doğu Azerbaycan, Hemedan, Zencan ve Gilan illerinin bu sıralamayı izlediği belirtildi.