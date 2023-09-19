İran'da Hazar Denizi'nde Su Seviyesi Düşüyor

İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Mazenderan kentinde denizdeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle çöküntüler meydana geldi.

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Yol ve Şehircilik Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Ali Beytullahi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Beytullahi, "Ülkemizin yeşil bölgesinde (Hazar Denizi kıyısındaki bölgede) arazi çökme oranı yılda 10 santimetreye ulaştı." dedi.

Hazar Denizi'ndeki suyun çekilmesi, çok sayıda kaçak su kuyusu açılması ve villa inşaatlarının Mazenderan'da çevresel sorunlara yol açtığını belirten Beytullahi, yetkilerin bu konuda önlemler alması gerektiğini söyledi.

İran Meclisi Milletvekili Kemal Alipur Honakdari, geçen ay, Hazar Denizi'nin İran kıyılarında suyun yaklaşık 100 ila 120 metre çekildiğini belirtmişti.

Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'a kıyısı bulunan Hazar Denizi'nin kaynak suyunun yaklaşık yüzde 85'ini İdil Nehri oluşturuyor.