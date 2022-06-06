İran'da maaşlarına yapılan zammı beğenmeyen emekliler, yürüyüş düzenledi - Haberler

İran'da maaşlarına yapılan zammı beğenmeyen emekliler, yürüyüş düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İran'ın Tebriz kentinde işçi emeklileri, maaşlarına yapılan yüzde 10 ile yüzde 57 arasındaki zammı beğenmeyerek hükümeti protesto etti. Hayat pahalılığı nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade eden işçi emeklileri, Sosyal Güvenlik Kurumu önünde "Hakkımızı alana kadar pes etmeyeceğiz" sloganları attı.
İran'ın Tebriz kentinde işçi emeklileri hayat pahalılığı ve emekli maaşına talep edilen zammın yapılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu önünde protesto düzenledi.
"DÜŞMANIMIZ BURADA, AMERİKA'DA DEĞİL"
"Kurumun önünde toplanan protestocular, hükümetin maaşlara yaptığı zammı yeterli bulmadıklarını belirterek, "Hakkımızı alana kadar pes etmeyeceğiz", "Gelirimiz riyal, giderimiz dolar", "Düşmanımız burada, Amerika'da değil" sloganları attı. Göstericiler daha sonra emniyet güçleri eşliğinde Doğu Azerbaycan valiliğine doğru yürüdü.
ZAM ORANLARI DÜN AÇIKLANDI
İran'da dün Çalışma Bakanlığı en düşük maaşı alan işçi emeklileri için yüzde 57.4 ve yüksek maaş alanlar için yüzde 10 zam yapılacağını açıklamıştı. Yapılan zam ile birlikte İran'da asgari emekli maaşı 5 milyon 580 bin tümen (2 bin 970 TL) oldu.
İhlas Haber Ajansı / Dünya