İran'da doğal gaz patlaması: 4 ölü
Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde bir binada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu patlama gerçekleşti. Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.
İRAN'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 kişi hayatını kaybetti.
İran basınında yer alan haberlere göre; ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da, 4 daireli bir binada gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yetkililer, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, enkaz altında kalmış olabilecek diğer kişileri bulmak için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya