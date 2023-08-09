İran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu asker saldırıda hayatını kaybetti

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde düzenlenen saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir asker hayatını kaybetti. Saldırıda, Emir Hüseyin Salihiyan isimli asker devrim karşıtı unsurlar tarafından öldürüldü. Saldırının detayları hakkında bilgi verilmedi. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının faillerine yönelik misilleme yapacağını duyurdu.

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde düzenlenen saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir asker hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Emir Hüseyin Salihiyan, Batı Azerbaycan'a bağlı Çaldıran kentinin sınır bölgesindeki görevi sırasında "devrim karşıtı unsurlar" tarafından öldürüldü.

Haberde, "devrim karşıtı unsurlar" olarak nitelenen grup ve olayın nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının faillerine yönelik "şiddetli misillemede" bulunacağını duyurdu.