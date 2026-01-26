Haberler

İran'da kaybolan dağcıların cansız bedenine ulaşıldı

İran'da kaybolan dağcıların cansız bedenine ulaşıldı
Güncelleme:
İran'ın Elvend Dağı'nda kaybolan 4 dağcıdan 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları, yoğun kar yağışı şartlarında sürüyor.

İRAN'ın Elvend Dağı'nda, cuma günü kaybolan 4 dağcıdan 3'ünün cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İran basınında yer alan haberlere göre; Hamedan eyaletinde bulunan ve 3 bin 580 metre yüksekliğindeki Elvend Dağı'na tırmanmak üzere cuma günü yola çıkan 4 kişilik dağcı grubundan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucunda ekipler, gruptaki 3 dağcının cansız bedenine ulaşarak, çığ altında kaldıklarını belirledi. Kayıp olan dördüncü dağcıyı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
