İran'da kaybolan dağcıların cansız bedenine ulaşıldı
İran'ın Elvend Dağı'nda kaybolan 4 dağcıdan 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları, yoğun kar yağışı şartlarında sürüyor.
İRAN'ın Elvend Dağı'nda, cuma günü kaybolan 4 dağcıdan 3'ünün cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
İran basınında yer alan haberlere göre; Hamedan eyaletinde bulunan ve 3 bin 580 metre yüksekliğindeki Elvend Dağı'na tırmanmak üzere cuma günü yola çıkan 4 kişilik dağcı grubundan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgedeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucunda ekipler, gruptaki 3 dağcının cansız bedenine ulaşarak, çığ altında kaldıklarını belirledi. Kayıp olan dördüncü dağcıyı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.