Umutlar her geçen dakika tükeniyor! İran'da 10 katlı binanın enkazında kalan 80 kişi aranıyor - Haberler

Umutlar her geçen dakika tükeniyor! İran'da 10 katlı binanın enkazında kalan 80 kişi aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Dünya
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İran'ın Abadan şehrinde 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu can kaybı 4'e, yaralı sayısı ise 55'e yükseldi. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen en az 80 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde inşaat halindeki 10 katlı "Metropol" adlı bina çöktü. İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Cafer Miyadfer yaptığı açıklamada, "10 katlı binanın çökmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 10 yaşında bir çocuk da bulunuyor" ifadelerini kullandı.
ENKAZ ALTINDAKİ 80 KİŞİYİ ARIYORLAR
Çöken binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Miyadfer, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen en az 80 kişi olduğunu açıkladı. Facianın yaşandığı kente çevre illerden 50 arama kurtarma timi ve 30 ambulans sevk edildi. Çöken binanın müteahhidinin ve sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Dünya