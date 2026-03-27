İran'da ABD-İsrail saldırılarında can kaybı 1937'ye yükseldi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1937 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 bin 800'ün üzerinde kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Caferiyan tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda 1937 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 bin 800'ün üzerinde kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında 212 çocuk ile 240 kadının bulunduğu aktarılırken, yaralananlardan yaklaşık 4 bininin kadın, 1621'inin ise çocuk olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
