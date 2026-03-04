İran'da saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 867'ye yükseldi

İRAN Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısının 867'ye ulaştığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı