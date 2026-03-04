İran'da saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 867'ye yükseldi
İran Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 867'ye ulaştığını açıkladı. İlgili ülkelerin saldırıları sonucunda can kaybının 80 kişi arttığı belirtildi.
İRAN Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısının 867'ye ulaştığını duyurdu.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 80 kişi artarak toplamda 867'ye yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı