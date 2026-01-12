Haberler

İran'da 3 Günlük Ulusal Yas ilan Edildi

İran'da 3 Günlük Ulusal Yas ilan Edildi
İran'da Bakanlar Kurulu, ABD ve İsrail'e karşı ulusal direnişte hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti. Ayrıca, vatandaşlar ulusal direniş yürüyüşüne katılmaya davet edildi.

İRAN'da Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

İran'da, ABD ve İsrail'e karşı 'ulusal direnişte hayatını kaybedenler' için ülke genelinde 3 gün sürecek yas ilan edildiği bildirildi. İran basınında yar alan haberlere göre; Bakanlar Kurulu aldığı kararla ulusal direnişte hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan etti. Haberlerde, protestolar esnasında IŞİD taktiklerine başvuran şehirli teröristlerin çok sayıda güvenlik görevlisini öldürdüğüne dikkat çekildi.

Bu kararın yanı sıra İran vatandaşlarına, bugün yerel saatle 14.00'te yapılması planlanan ulusal direniş yürüyüşüne katılım çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
