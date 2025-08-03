İran'da 110 Kamu Kurumunun Elektriği Kesildi

İRAN'ın başkenti Tahran'da 'tüketim sınırını aştıkları' gerekçesiyle 110 kamu kurumunun elektriği kesildi.

Tahran Büyükşehir Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada, kent genelindeki kamu kurumlarının enerji kullanımının, akıllı sayaç verileri ve saha denetimleriyle takip edildiği bildirildi. Açıklamada, "Belirlenen çerçevede çalışma saatlerinde gerekli kısıtlamaları yapmayan veya mesai bitiminde soğutma sistemlerini kapatmayan 110 kamu kurumunun elektriği kesilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Tüm kamu kurumlarının mesai saatleri içinde enerji tüketimini yüzde 30, mesai bitiminden sonra ise yüzde 60 ila 70 azaltma zorunluluğu bulunduğu kaydedilen açıklamada, soğutma sistemlerinin sıcaklık ayarının 27 dereceye sabitlenmesi ve mesai bitiminde tamamen kapatılması gerektiği aktarıldı.