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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan'a resmi ziyarette bulunacak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan'a resmi ziyarette bulunacak
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesi bekleniyor.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Pakistan'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, yetkililerle görüş alışverişinde bulunmak üzere yarın Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Halkla İlişkiler Müdürü Habibullah Abbasi, Pezeşkiyan'ın yarın Pakistan'a hareket edeceğini duyurdu. Pezeşkiyan'ın ziyareti kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşeceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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