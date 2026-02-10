Haberler

İran Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Katıldığı Yayını Kesti

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonu muhabirinin yayındaki müdahalesine tepki göstererek canlı yayının kesilmesine neden oldu. Olay, devlet medyasının kontrolü ve hükümet ilişkileri üzerine tartışmalara yol açtı.



(ANKARA) -

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın katıldığı toplu açılış töreni yayını, devlet televizyonu muhabiriyle yaşadığı sözlü gerginliğin ardından kesildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı kalkınma projelerinin açılış töreninde konuştuğu sırada İran Devlet Televizyonu muhabirinin yayın akışına dair müdahalesiyle karşılaştı.

Devlet televizyonu muhabirinin, konuşması sırasında Pezeşkiyan'a seslenerek, "Canlı yayındayız. Zamanı doğru yönetirseniz, memnun oluruz" uyarısında bulunması, yayında gerginliğe neden oldu.

"Biz işimizi yaparız"

Muhabirin uyarısına tepki gösteren Pezeşkiyan, "Yayınlamayın, önemli değil. Biz kendi işimizi yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın bu ifadelerinin hemen ardından devlet televizyonu rejisi canlı yayını kesti ve programı sonlandırdı.

İran'da doğrudan ülkenin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı olarak faaliyet gösteren devlet televizyonu ile hükümet arasında yaşanan bu olay, "devlet medyasının belirlediği çerçeveye uymayı reddetmesi" olarak yorumlandı.


Kaynak: ANKA / Dünya
