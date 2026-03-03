Haberler

Pezeşkiyan: Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir

Pezeşkiyan: Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ulusal birliğin önemine işaret ederek, kararların yerel koşullara uygun şekilde alınması için yetkilerin illere devredildiğini açıkladı. Ülke genelinde faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararların hızlı ve yerel koşullara uygun şekilde alınması için gerekli yetkilerin illere devredildiğini belirtti. Pezeşkiyan, "Valilerle doğrudan iletişim halindeyiz. Özel bir durumun içindeyiz ancak ülke durmamıştır. Ülke genelinde faaliyetler devam etmektedir. Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir" ifadelerini kullandı.

