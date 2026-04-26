İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Baskı altında dayatılan müzakerelere girmeyeceğiz

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran, baskı, tehdit ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere girmeyecektir" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Pezeşkiyan görüşmede, ABD'nin son dönemde İran'a yönelik deniz ile saha kısıtlamalarını artırmasını, güven inşası ve diplomasi açısından ciddi bir engel olduğunu bildirdi. Pezeşkiyan, "ABD'ye açık tavsiyemiz şudur; sorunların çözümü için uygun bir zemin oluşturulacaksa, öncelikle kuşatma dahil olmak üzere operasyonel engeller kaldırılmalıdır. Zira İran, baskı, tehdit ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere girmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Müzakere sürecinin ancak karşılıklı saygı ve güven inşasıyla ilerleyebileceğini aktaran Pezeşkiyan, baskı ve tehdit politikaları devam ederken diyalogdan sonuç alınamayacağını kaydetti. Pezeşkiyan, " İran, savaşı başlatan taraf değil ve bölgesel istikrarsızlık istemiyor. Müzakereler ancak eşit şartlarda ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülebilir" açıklamasında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif ise ülkesinin İran ile kardeşlik ve dayanışma ilişkilerini önemsediğini belirterek, mevcut gerilimin azaltılması için diplomatik çabalara aktif destek verdiklerini söyledi. Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Pakistan'ın Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ile yürüttüğü temaslara dikkat çeken Şerif, "Bu girişimler, ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması açısından kritik öneme sahip. Pakistan, İran'ın egemenliğini ve güvenliğini hedef alan hiçbir adımı kabul etmeyecek. İran'ın baskı ve savaşla teslim alınamayacak. İran halkı güçlü bir direnç gösteriyor, rejim değişikliği beklentileri gerçekçi değil" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
