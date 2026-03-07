İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Komşu ülkelere değil, ABD üslerine saldırdık

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerini sürdürme kararlılığını vurgulayarak, düzenlenen askeri operasyonlarda komşu ülkelerin değil, bölgedeki ABD askeri üslerinin hedef alındığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesinin iyi komşuluk ilişkilerine verdiği öneme değinerek, "İran İslam Cumhuriyeti, bölge ülkeleriyle iyi komşuluk, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesine ve devam ettirilmesine her zaman vurgu yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırılara karşı sessiz kalmayacağını belirten Pezeşkiyan, "Bu durum, İran'ın ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırganlığına karşı kendini savunma konusundaki doğal hakkını ortadan kaldırmaz. Ülkemizi savunmak için canımız pahasına duruyor ve direniyoruz" açıklamasında bulundu.

Operasyonların hedef gözetilerek yapıldığını kaydeden Pezeşkiyan, " İran'ın savunma operasyonu, yalnızca İran ulusuna yönelik saldırgan eylemlerin kaynağı ve başlangıç noktası olan hedef ve tesisleri kapsamaktadır ve biz bunları meşru hedeflerimiz olarak görüyoruz. Dost ve komşu ülkelerimize saldırmadık; aksine bölgedeki ABD askeri üslerini, tesislerini ve imkanlarını hedef aldık" ifadelerini kullandı.

