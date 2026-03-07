Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Komşu ülkelere değil, ABD üslerine saldırdık

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Komşu ülkelere değil, ABD üslerine saldırdık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerinin devam edeceğini vurguladı ve askeri operasyonlarının hedefinin komşu ülkeler değil, ABD askeri üsleri olduğunu belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerini sürdürme kararlılığını vurgulayarak, düzenlenen askeri operasyonlarda komşu ülkelerin değil, bölgedeki ABD askeri üslerinin hedef alındığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesinin iyi komşuluk ilişkilerine verdiği öneme değinerek, "İran İslam Cumhuriyeti, bölge ülkeleriyle iyi komşuluk, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesine ve devam ettirilmesine her zaman vurgu yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırılara karşı sessiz kalmayacağını belirten Pezeşkiyan, "Bu durum, İran'ın ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırganlığına karşı kendini savunma konusundaki doğal hakkını ortadan kaldırmaz. Ülkemizi savunmak için canımız pahasına duruyor ve direniyoruz" açıklamasında bulundu.

Operasyonların hedef gözetilerek yapıldığını kaydeden Pezeşkiyan, " İran'ın savunma operasyonu, yalnızca İran ulusuna yönelik saldırgan eylemlerin kaynağı ve başlangıç noktası olan hedef ve tesisleri kapsamaktadır ve biz bunları meşru hedeflerimiz olarak görüyoruz. Dost ve komşu ülkelerimize saldırmadık; aksine bölgedeki ABD askeri üslerini, tesislerini ve imkanlarını hedef aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor

Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk çığ gibi büyüyor
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme