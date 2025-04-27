İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerbaycan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yarın Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyarette, 120 kişilik bir heyetle birlikte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yarın Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yarın Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. İran'ın 4 eyalet valisi, milletvekilleri ve iş insanlarından oluşan 120 kişilik heyetin eşlik edeceği Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşecek.
Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'a yapacağı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve gelecekteki iş birliği açısından önem taşıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya