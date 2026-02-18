Haberler

Pezeşkiyan: Müzakereler Hamaney'in onayıyla yürütülüyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelerin Ali Hamaney'in onayıyla sürdüğünü belirterek, bu sürecin somut sonuçlar doğurmasını umduklarını ifade etti. Ayrıca, komşu ve İslam ülkeleriyle iyi ilişkilerin önemli olduğunu vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelerin Ali Hamaney'in onayıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin din adamları ile bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ile gerçekleştirilen müzakere görüşmelerine değinen Pezeşkiyan, "Müzakereler Devrim Lideri'nin onayıyla yürütülmektedir. Amacımız konuşmak için konuşmak değil, meseleleri çözüme kavuşturmaktır. Sonuca ulaşma noktasında ciddiyiz ve müzakere sürecinin somut sonuçlara varmasını ümit ediyoruz" dedi.

Pezeşkiyan, komşu ve İslam ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, bu sayede birçok sorunu çözdüklerini söyledi. Pezeşkiyan, "Ülkelerin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınamaları ve komşuların bölgedeki gerilimi azaltmak için ortaya koyduğu çabalar söz konusu bu iş birliğinin yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

