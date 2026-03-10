Haberler

İran Cumhurbaşkanı: İran'ı yok etme hayaline kapılan hiç kimse tarih bilmiyor

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin 6 bin yıllık medeniyetine vurgu yaparak, İran'ı yok etmehayali kurmanın tarihi bilmemek olduğunu ifade etti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin köklü geçmişine vurgu yaparak, " İran'ı yok etme hayaline kapılan hiç kimse tarih bilmiyor demektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İran, en az 6 bin yıllık bir medeniyetin mirasçısıdır. Tarihin zorlu sınavlarından geçerek, hiçbir güç bu tarihi ismi silmeyi başaramamıştır. İran'ı yok etme hayaline kapılan hiç kimse tarih bilmiyor demektir. Saldırganlar gelip geçmiştir; İran ise ayakta kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
