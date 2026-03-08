İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'den dikkat çeken açıklamalar geldi. İran dini lider Hamaney'in öldürülmesinin hesabını Trump'tan soracaklarını söyleyen Laricani, çok sayıda ABD askerini esir aldıklarını söyledi.

"BİRÇOK AMERİKALI ASKER ESİR ALINDI"

Laricani, "Birçok Amerikalı asker esir alındı. Ancak, beş veya altı Amerikalı askerin öldürüldüğüne dair yanıltıcı bir anlatı yayıyorlar. Daha sonra, kaza veya uydurma olaylar gibi çeşitli bahanelerle, zamanla ölü sayısını kademeli olarak artırıyorlar" ifadelerini kullandı.

6 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda ölen Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı." ifadelerine yer verilmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.