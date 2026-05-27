İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalkıyor

İRAN basını, ABD askerlerinin İran yakınlarından çekileceğini ve İran'a ablukanın kaldırılacağını duyurdu.

İran basını, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerde varılan gayriresmi mutabakat taslağının detaylarını paylaştı. ABD ile İran arasında müzakere edilen mutabakat taslağına göre; ABD askerlerinin İran yakınlarından çekileceği ve İran'a ablukanın kaldırılacağı bildirildi. İran, ABD askerlerinin çekilmesine karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısını bir ay içinde savaş öncesi seviyelere geri getirecek ancak askeri gemiler anlaşmaya dahil olmayacak. Hürmüz'ün trafiğinin yönetimi İran ve Umman tarafından yapılacak. 60 gün içinde nihai anlaşma varılırsa, anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı şeklinde onaylanacak.

