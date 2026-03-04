İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini paylaşıyor

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Günlerdir taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ZULMÜ ENGELLEMENİN TARAFINDAYIZ"

"Çatışma yerine müzakerenin, savaş yerine barışın tarafındayız" diyen Erdoğan, "Öldürmenin, katletmenin, haydutluğun, soykırımın ve soykırımcıların değil, hakkın, hakikatin, nerede olursa olsun insanı yaşatmanın tarafındayız. Mazlumların göz yaşını dindirmenin, zulmü engellemenin tarafındayız. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu her daim koruyacağız" ifadelerine yer verdi.

İRAN AJANSLARI KAYITSIZ KALAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri İran basınında da geniş yankı uyandırdı. İran ajansları Erdoğan'ın bu sözlerini askeri kamuflajlı fotoğrafıyla okurlarına servis etti.