İran’dan ABD’ye Sert Teklif: Tüm Yaptırımlar Kalksın, Askerler Çekilsin

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’ye ilettikleri son teklifte tüm tek taraflı yaptırımların ve BMGK kararlarının kaldırılması, Amerikan güçlerinin İran çevresinden çekilmesi, deniz ablukasının sona erdirilmesi ve savaşın durdurulması taleplerini içerdiğini açıkladı. Garibabadi, uranyum zenginleştirme hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkesi olduğunu vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın durdurulması için ABD'ye ilettikleri son teklifte tüm tek taraflı yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması ile ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesini talep ettiklerini bildirdi.

İran basını, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle toplantı yaptığını duyurdu. Garibabadi'nin toplantıda, İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a ilettiği teklif hakkında kapsamlı bir rapor sunduğu belirtildi. Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını kaydetti.

İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktaran Gariababadi, tüm yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının kaldırılması ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesinin de teklifin başlıklarından olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
