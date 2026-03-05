Haberler

İran Dışişleri Bakanı: ABD, İran gemisini batırdığına pişman olacak

İran Dışişleri Bakanı: ABD, İran gemisini batırdığına pişman olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin uluslararası sularda İran gemisini batırmasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Arakçi, yapılan saldırının bir vahşet olduğunu belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD, uluslararası sularda İran gemisini batırdığına pişman olacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, İran kıyılarından 2 bin mil uzakta, denizde bir vahşet gerçekleştirdi. Mürettebatı 130 kişi olan Dena gemisi, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan saldırıya uğradı. Sözlerimi unutmayın: ABD, yarattığı bu emsalden çok pişman olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıbrıs'taki üsse saldırı gizemi! İngiltere: İran'dan atılmadı

AB toprağını vuran dronla ilgili şok gerçek: İran'dan atılmadı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler

Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Kıbrıs'taki üsse saldırı gizemi! İngiltere: İran'dan atılmadı

AB toprağını vuran dronla ilgili şok gerçek: İran'dan atılmadı
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi

İran'ın Büyük Ayetullahı Amoli'den tüyleri diken diken eden çağrı