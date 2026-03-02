Haberler

İran: ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü'nü füzelerle hedef aldık

Güncelleme:
İRAN ordusu, ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü'ne seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

İRAN ordusu, ABD'nin Kuveyt'teki Ali es- Salem Hava Üssü'ne seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran basını, İran ordusunun 6'ncı duyuru metnini yayımladı. Açıklamada, "İran Ordusu kara ve deniz kuvvetlerine bağlı füze birlikleri, son saatlerde farklı bölgelerden ABD'nin Kuveyt'teki Ali Es-Salem Hava Üssü ile Hindistan'ın kuzeyindeki düşman gemilerini, toplam 15 seyir füzesiyle hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

