İran ve ABD heyetleri kalıcı bir anlaşma için Katar'da

İran ve ABD heyetleri, kalıcı bir barış anlaşması için 30 Haziran'da Katar'da başladığı müzakerelere devam ediyor.

Teknik konuları görüşen heyetler birbirleriyle doğrudan iletişime geçmek yerine Pakistan ve Katarlı arabulucular üzerinden müzakereyi yürütüyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin iyi gittiğini belirtti.

North Dakota'da gazetecilere konuşan Başkan Trump, "Nükleer silahsızlanma konusundaki ilerleme çok olumlu. Çok iyi toplantılar yapıldı" dedi.

Fakat Reuters ajansı, müzakerelerde nükleer silahsızlanma konusunun görüşüldüğüne dair bir emare olmadığını yazdı.

Müzakerelerde İran'ı temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı Muhammed es Sani'yle görüştükten sonra yaptığı açıklamada ABD ile müzakerelerin ilerlemesi için, ateşkes anlaşmasında öngörüldüğü şekilde çalışma gruplarının oluşturulduğunu fakat bu grupların nihai anlaşmaya giden yolda henüz çalışmaya başlamadığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise müzakereler olumlu sonuçlanırsa İran'ın nükleer silahlara sahip olmayacağı, "terörizm ve bölgenin istikrarsızlaşmasını" fonlanmayacağı ve küresel ekonomiye entegre olacağını savundu.

"Bu hem Amerikan halkı için hem de İran için olumlu" diyen Vance, müzakerelerin sonuç vermemesi halinde ise nükleer programları ve geleneksel ordusunun yine yok edileceğini ve ABD'nin güçlü pozisyonunu koruyacağını da ekledi.

İki ülke arasındaki müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nın nasıl yönetileceği de önemli bir yer tutuyor.

İran 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, belirledikleri rotadan çıkarak sığ sulara giren bir geminin karaya oturduğunu belirtti.

Reutes ajansına konuşan petrol piyasası analizi şirketi Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Hürmüz açık olmaya devam ediyor fakat mevcut durum öngörülemez ve şeffaftan uzak" ifadelerini kullandı.

Boğazda geçen hafta iki gemiye düzenlenen saldırıların ardından ABD de İran'a hava saldırısı düzenlemişti.

Öte yandan İsrail ile İran arasındaki gerilim devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın "gerekirse" İran'a tekrar saldıracakları açıklamasına yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu durumda İsrail'e "sert bir saldırı" düzenleyeceklerini söyledi.

Arakçi, ABD ile varılan anlaşma kapsamında İsrail'in de saldırılarının sonlandırması gerektiğini ve ABD'nin bundan sorumlu olduğunu da ekledi.