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ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na Hava Saldırısı Düzenledi

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na Hava Saldırısı Düzenledi
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ABD ordusunun, İran'a ait olduğu belirtilen ve Hürmüz Boğazı'nın en dar kısmında yer alan Lark Adası'na hava saldırısı düzenlediği İran basını tarafından duyuruldu. Saldırının stratejik önemi yüksek olan bu bölgede gerçekleşmesi, bölgesel gerilimleri artırabileceği endişelerine yol açtı.

ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenlediği bildirildi.

İran basını, ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'nın en dar kısmındaki Lark Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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