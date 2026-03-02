Haberler

İran, ABD ile görüşmeleri başlatmak için yeni bir girişimde bulundu

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani'nin, savaş sürerken sürpriz bir hamleyle Oman arabuluculuğunda ABD ile görüşmeleri yeniden başlatmak için diplomatik girişimde bulunduğu ve taraflar arasındaki dolaylı temasları canlandırmaya çalıştığı bildirildi.

  • İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani, Oman arabuluculuğunda ABD ile yeni diplomasi girişimlerini hızlandırdı.
  • Oman, İran ve ABD arasında doğrudan temasın kesildiği bir dönemde diplomatik kanalları açık tutuyor.
  • İran ve ABD arasındaki nükleer müzakereler Viyana'da teknik düzeyde devam edecek.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani, arabulucu rolünü sürdüren Oman üzerinden Washington ile yeni diplomasi girişimlerini hızlandırdı. Bu girişim, son haftalarda İran ve ABD arasında yeniden başlatılan dolaylı müzakerelerin zeminini güçlendirmeye yönelik olarak yorumlanıyor.

Larijani'nin Muscat ziyareti sırasında Oman Sultanı Haitham bin Tariq ve Dışişleri Bakanı Badr al-Busaidi ile bir araya geldiği, görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki eksik temasları tamamlamaya yönelik yolların ele alındığı bildirildi.

OMAN KRİTİK ROL OYNUYOR

Oman'ın arabulucu statüsü, İran ve ABD arasında doğrudan temasın neredeyse bir yıldır kesildiği bir dönemde diplomatik kanalların açık tutulmasında kritik rol oynuyor. Oman, hem İran hem de ABD tarafıyla istikrarlı temas sürdüren nadir bölgesel aktörlerden biri olarak tanınıyor.

GÖZLER VİYANA'DAKİ OLASI GÖRÜŞMEDE

Bu diplomatik çabaya, daha önce Muscat ve Cenevre'de yapılan dolaylı nükleer müzakerelerin birkaç raundu eşlik etti. Bu görüşmelerde taraflar temel konularda ilerleme olsa da nihai bir anlaşma henüz sağlanmadı ve görüşmelerin Viyana'da teknik düzeyde devam etmesi planlanıyor.

Erdem Aksoy
500

