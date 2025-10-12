Haberler

İran, ABD ile Adil Müzakerelere Hazır Olduğunu Bildirdi

İran, ABD ile Adil Müzakerelere Hazır Olduğunu Bildirdi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile 'adil ve dengeli' müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduklarını duyurdu. Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliklerinin tamamen sona ermeyeceğini ifade etti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile 'adil ve dengeli' müzakere sürecine yeniden başlamaya hazır olduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülke basınına dış politika gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Arakçi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) 9 Eylül'de Mısır'ın başkenti Kahire'de imzaladığı ve karşılıklı iş birliğinin yeniden başlatılmasını öngören anlaşmanın, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının devreye girmesinin ardından geçersiz olduğunu kaydetti. İran ve IAEA iş birliğinin tamamen bitmediğini vurgulayan Arakçi, "Kahire Anlaşması şu anda askıya alınmış durumda. Ajans ile artık iş birliği yapmayacağımızı söylemiyoruz çünkü bazı iş birlikleri bizim çıkarımıza. İlişkiler tamamen sona ermeyecek" dedi.

Arakçi, İran'a BM yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayan Avrupa ülkeleri ile nükleer müzakere planları olmadığını söyleyerek, "Şu anda Avrupalılarla müzakereler için bir temel görmüyoruz. ABD ile adil ve dengeli bir diyaloğa hazırız" diye konuştu.

ABD ile aracılar üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü aktaran Arakçi, ABD'ye karşı tutumlarının her zaman net olduğunu dile getirdi. Arakçi, "Eğer onlar eşit bir konumdan, ortak çıkarlar doğrultusunda ve karşılıklı saygıya dayalı olarak müzakere etmeye hazırlarsa, müzakereyi dikte etmekle karıştırmıyorlarsa biz de bu müzakereleri yapmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
