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İran: ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti

İran: ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti
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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 592 kişinin yaralandığını açıkladı.

İRAN Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 592 kişinin yaralandığını belirtti. Kermanpur, yaralılardan 36'sının tedavisinin hastanede sürdüğünü, diğer yaralıların ise taburcu edildiklerini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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