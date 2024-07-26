Üye Girişi
Haberler

Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 15 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara ve Hakurk bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine düzenlenen operasyonlarda toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Milli Savunma Bakanlığı "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli" ifadelerini kullandı.

TSK ve MİT son dönemde terör örgütlerine ağır darbeler indiren birbirinden başarılı operasyonlara imza atarken bölgeden bir sıcak haber daha geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara ve Hakurk bölgeleriyle Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine düzenlenen operasyonlarda toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA VAR

Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" açıklamasında bulundu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 15 terörist etkisiz hale getirildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Milli Savunma Bakanlığı Operasyon Hakurk Suriye Gara Irak Güvenlik Politika Dünya Haberler

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

 Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Bakmadan Geçme

Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! Manisa'da ne oldu? Olay ne? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024 ll Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? ROCKY RABBIT GÜNLÜK ŞİFRE || Rock Rabbit nedir? 26 Temmuz 2024 Rocky Rabbit kombo kartları Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi açıklandı mı? Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi açıklandı mı? SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maç biletleri satışa çıktı mı? SABİHA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL || Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır? 26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak?
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title