Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta iki ülke başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef aldı.

Saldırılarda binin üzerinde İranlı hayatını kaybederken; İran'ın petrol tesislerine yönelik saldırılar da düzenlendi. İran'ın saldırılara yanıtı ise İsrail'e ve bölge ülkelerdeki ABD üslerine yönelik misillemeler oldu.

IRAK'TAKİ PETROL SAHASINA SALDIRI

Bugün ise Irak'ın güneyindeki Mecnun petrol sahasına İHA saldırısı düzenlendi. Saldırı sırasında yaşanan panik de kameralara yansıdı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.