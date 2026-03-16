Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda

Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda Haber Videosunu İzle
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; Irak'ın güneyindeki Mecnun petrol sahasına İHA saldırısı düzenlendi. Saldırı sırasında yaşanan panik de kameralara yansıdı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta iki ülke başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef aldı.

Saldırılarda binin üzerinde İranlı hayatını kaybederken; İran'ın petrol tesislerine yönelik saldırılar da düzenlendi. İran'ın saldırılara yanıtı ise İsrail'e ve bölge ülkelerdeki ABD üslerine yönelik misillemeler oldu.

IRAK'TAKİ PETROL SAHASINA SALDIRI

Bugün ise Irak'ın güneyindeki Mecnun petrol sahasına İHA saldırısı düzenlendi. Saldırı sırasında yaşanan panik de kameralara yansıdı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar

Trump, İran'ın vazgeçilmez yerini tehdit etti: Tek kelimeme bakar
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe Osimhen'i isteyince olanlar olmuş

Fenerbahçe Osimhen'e masaları yumruklatmış
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat

Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba

Yeni piyasa değeri bomba!
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi

Görüntüler Avrupa ülkesinden! İran'ı vuracak füzeler uçaklara yüklendi
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Define kazısı yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu

Define kazısı yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu