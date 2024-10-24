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Irak'ta Türkmen Cephesi'ne yapılan bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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Irak'ta Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Evi büro sorumlusu Saygın Haceroğlu'na yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan Haceroğlu'nun tedavisi hastanede devam ediyor.

Irak'ın Kerkük kentinde Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Evi büro sorumlusu Saygın Haceroğlu'na yönelik düzenlenen bombalı saldırıda Haceroğlu ve 5 kişi yaralandı. Haceroğlu'nun Kerkük kent merkezindeki Kasaphane bölgesindeki iş yerinin önüne daha önce kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından yerleştirilen bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Ağır yaralanan Haceroğlu'nun tedavisi hala devam ederken saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Irak'ta Türkmen Cephesi'ne yapılan bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Irak'ta Türkmen Cephesi'ne yapılan bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Dünya

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