Irak'ta Petrol Sahasında Patlama: 1 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme:
Irak'ın Basra kentindeki petrol sahasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangında itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

IRAK'ın Basra kentindeki petrol sahasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Irak'ın Basra kentindeki petrol sahasında bir depoda patlama meydana geldiği bildirildi. Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, El-Zübeyr ilçesindeki petrol sahasında bir depoda türbinin patladığı ve patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada ayrıca itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve alevlerin çevredeki evlere sıçramasının engellendiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
