Irak'ta Parlamento Seçimleri Yapılıyor

(ANKARA) - Iraklılar, yeni 329 sandalyeli meclisi belirlemek üzere parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Devlet televizyonu, ülke genelindeki oy verme işleminin yerel saatle bugün 18: 00'de sona ereceğini duyurdu.

Irak'ta seçimler gerçekleşiyor. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin ikinci bir dönem için aday olduğu seçimler, yerel medyaya yansıyan haberlere göre kritik öneme sahip. Sandıklar yerel saatle sabah 7'de açılırken, 21 milyondan fazla Iraklının oy kullanma hakkı bulunuyor. Yaklaşık üçte biri kadın olmak üzere 7 bin 740'tan fazla aday, dokuzu azınlık gruplarına ayrılmış 329 sandalye için yarışacak.

Irak'ta analistler ve anketçiler, "Katılımın 2021'deki yüzde 41'lik rekor düşük seviyenin bile altına düşeceğini" öngörüyor. Basına göre bu durumda büyük bir kitleye sahip olan Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ın seçimi boykot etme kararı da etkili oldu.

Liderlerden sandık sonrası "demokrasi" ve "yeni başlangıç" yorumları geldi

Oyunu Bağdat'ta kullandıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Sudani, "gücün barışçıl yollarla aktarımı" vurgusu yaptı. Sudani, "Hükümet, gücün barışçıl şekilde aktarılmasına büyük önem vermiştir" diyerek, "seçimlerin anayasal takvime uygun yapılmasının bu kavramı teyit ettiğini" öne sürdü. Başbakan, "Güvenlik güçleri bu tarihi olayı ve demokrasi kutlamasını güvence altına almak için ülke çapında çaba sarf ediyor" şeklinde konuştu.

Erbil'de oyunu kullanan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise mevcut seçimleri Irak Anayasası'nın uygulanması sürecinde "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Seçimlerde mezhepsel güç sebepli çıkmaz yaşanma ihtimali

Yerel basına göre, Sudani'nin bloğunun en fazla sandalyeyi kazanması ancak meclis çoğunluğunu elde edememesi bekleniyor. Bu durumun, Irak'ın mezhepsel güç paylaşımı sistemine (Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni, Cumhurbaşkanı Kürt) göre hükümet görevlerini paylaşmak ve bir başbakan seçmek için Şii, Sünni ve Kürt partileri arasında aylarca sürebilecek müzakerelere yol açması ihtimali bulunuyor.