Irak'ta Kuraklık ve Yer Altı Sularında Azalma Tehlikesi

Kuraklık ve çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Irak'ta yer altı sularında ciddi bir azalma olduğu belirtildi. Süleymaniye Yeraltı Suları Kurumu Genel Müdürü Abbas Ali Ahmed, su tüketiminin artmasına rağmen kaynakların azaldığını ve suya olan ihtiyacın daha da arttığını söyledi. Ahmed, yer altı sularında ciddi bir azalma olduğunu ve iklim değişikliğinin de etkisiyle durumun tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini ifade etti. Su tüketimi konusunda politikaların gözden geçirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuraklık ve çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Irak'ta yer altı sularında ciddi bir azalma olduğu belirtildi.

Süleymaniye Yeraltı Suları Kurumu Genel Müdürü Abbas Ali Ahmed, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "her 10 yılda bir kuraklıkla yüz yüze kalındığını" ve bu nedenle suya ihtiyacın daha fazla olduğunu söyledi.

Kuraklıktan ötürü dünyada su paylaşımının azaldığına işaret eden Ahmed, artan su tüketimine karşın kaynakların ise azaldığını vurguladı.

Ahmed, "Yer altı sularında ciddi bir azalma var. İklim değişikliğin de bunda etkisi büyük. Ancak Kürdistan Bölgesinde durum tehlikeli boyutlara ulaşmadı." dedi.

"Su tüketimi konusunda politikamızı gözden geçirmeliyiz"

Süleymaniye'de yağmur miktarında son iki yılda bir düşüş yaşandığını belirten Ahmed, bu durumun da yer altı sularının azalmasına neden olduğunun altını çizdi.

Ahmed, "Su tüketimi konusunda politikamızı gözden geçirmeliyiz. Halkın bilinçlenmesi ve bu sorunun idare edilebilmesi için gerekli anlayış oluşmalı." ifadelerini kullandı.