Irak'ta Genel Seçimler Başladı

Irak'ta Genel Seçimler Başladı
Güncelleme:
Irak'ta genel seçimler için oy verme işlemleri yerel saat ile 07.00'de başladı. Yaklaşık 21 milyon seçmen, 329 sandalyeli parlamentoya girecek 7 bin 744 adaydan birini seçmek için oy kullanıyor.

IRAK'ta genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Ülkede, yaklaşık 21 milyon seçmen oy kullanacak.

Irak'ta genel seçimler için oy kullanma süreci yerel saat ile 07.00'de resmi olarak başladı. Ülke çapında yaklaşık 21 milyon seçmen, saat 18.00'e kadar sandıklara giderek oylarını verebilecek. Seçimlerde, 329 sandalyeli Irak Parlamentosu için toplam 7 bin 744 aday yarışıyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, sandıkların kapanışından sonra seçim sonuçlarının 24 saat içinde duyurulacağını bildirdi. Seçimlerin, yeni parlamentonun oluşmasının yanı sıra cumhurbaşkanı ve başbakan seçim sürecinin de ilk adımı niteliğinde olacağı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

