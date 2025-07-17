Irak'ta alışveriş merkezinde yangın: 69 ölü, 11 kayıp

Irak'ta alışveriş merkezinde yangın: 69 ölü, 11 kayıp
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Irak'ta alışveriş merkezinde yangın: 69 ölü, 11 kayıp
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Irak'ın doğusundaki Kut kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 69 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Olay nedeniyle kentte 3 günlük yas ilan edildi.

Irak'ın doğusundaki Kut kentinde bir alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktı.

69 ÖLÜ, 11 KAYIP

Yangın sırasında alışveriş merkezinde bulunan 69 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Kut kentinin bağlı olduğu Vasit bölgesinin Valisi Mohammed al-Miyahi, yangının çıkış nedenini 48 saat içinde açıklayacaklarını ifade etti.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Alışveriş merkezi sahibine dava açacaklarını kaydeden Meyyahi, kentte 3 günlük yas ilan ettiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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